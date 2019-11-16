قتيلان و«طوارئ» في «البندقية» بسبب فيضانات استثنائية

المصدر: البندقية (إيطاليا) - أ.ف.ب

تسببت الفيضانات التي تشهدها مدينة البندقية في مقتل شخصين، بعد ارتفاع المياه إلى مستويات استثنائية، ما دعا الحكومة الإيطالية لإعلان حالة الطوارئ في المدينة. وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في صفحته بموقع «تويتر»: «أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في البندقية وصرف 20 مليون يورو لعمليات التدخل الأكثر إلحاحاً».

وقالت وكالة أنسا الإيطالية، إن الخسائر الناجمة عن الفيضانات أثارت الجدل حول فعالية نظام حواجز الفيضان بعد عقود من العمل ومليارات اليورو من الاستثمارات.

وقال كونتي: «لدينا التزام كامل تجاه البندقية. الوضع مأساوي في هذه المدينة الفريدة. لقد تم إنفاق الكثير من المال».

واجتاحت إيطاليا موجة من الأحوال الجوية السيئة، التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه إلى 1.27 متر في البندقية، حيث فاضت المياه وغمرت معظم المدينة خصوصاً كنيسة القديس مرقس. وقد ارتفعت المياه إلى مستويات من 100 الى 120 سنتيمتراً فوق مستوى سطح البحر، رغم أن المدينة مجهزة تماماً للتعامل مع ارتفاعات منسوب المياه.

ودفعت مياه الفيضانات التي اجتاحت مدينة البندقية، رئيس بلديتها لويغي برونيارو إلى إغلاق ساحة سان ماركو الشهيرة.