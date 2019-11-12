ملك الأردن: سيادتنا على أرضنا فوق كل اعتبار

المصدر: عمان - وكالات

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس، إن سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار.

ووصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس، إلى منطقة الباقورة، بعد يوم من انتهاء نظام خاص استمر 25 عاماً كانت مع إسرائيل.

واسترد الأردن من إسرائيل أراضي الباقورة والغمر، بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بها، من اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين عام 1994.

وألغى العاهل الأردني في أكتوبر 2018 الملحقين اللذين يمنحان إسرائيل الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عاماً.

ونص اتفاق السلام على إعطاء الأردن إسرائيل حق التصرف بأراضي المنطقتين لمدة 25 عاماً، ويتجدد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.

وهو ما فعلته عمان، بعد أن قرر الملك عبدالله، العام الماضي، استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد شمالاً، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة جنوباً من الوصاية الإسرائيلية.

وحذر الأردن من أي محاولات لإسرائيل بانتهاك المعاهدة الموقعة بشأن الباقورة والغمر، معتبراً ذلك إن حدث تقويضاً لمسار السلام في المنطقة.