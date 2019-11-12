إيران تخصب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض، في أحدث انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى.

وأضافت الوكالة في تقريرها الفصلي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة.

وتنتهك إيران تدريجياً القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية، رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي، ومعاودتها فرض عقوبات على طهران. وتقول طهران إنها يمكنها سريعاً التراجع عن تلك الانتهاكات إذا رفعت واشنطن العقوبات.

وذكرت الوكالة التي تراقب الاتفاق أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم لايزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق. وأفادت الوكالة في التقرير بأن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق.

وحث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران، أمس، على العودة إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وحذّر ماس من أنه إذا لم تعد إيران إلى التزاماتها، فقد تطلق القوى الكبرى آلية لتسوية المنازعات ربما تقود في النهاية إلى إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.

وكانت إيران أعلنت قبل أيام استئناف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو، في انتهاك للاتفاق النووي (المعروف رسمياً باسم خطة العمل المشتركة الشاملة)، الذي تم التوصل إليه بين إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة.

وقال ماس قبل اجتماع مقرر في بروكسل مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي: «نريد الحفاظ على (خطة العمل المشتركة الشاملة)، ولكن يتعين على إيران في النهاية العودة إلى التزاماتها».