إيران تعلن وصول نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى 5%

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت إيران، أمس، أنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى 5%، بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن، وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي: «بناء على احتياجاتنا، وما طُلب منا، ننتج حالياً (بنسبة) 5%»، مضيفاً أن «لدى إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم، بنسب 5 و20 و60%، أو أي نسبة أخرى».

وتبقى نسبة 5% أدنى من النسبة التي وصلت إليها إيران سابقاً وهي 20%، وأقل بكثير من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية والبالغة 90%.

وحدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3.67%، لكن إيران أعلنت أنها لن تلتزم بذلك، بعد أن تخلت واشنطن من جانب واحد عن الاتفاق العام الماضي، وفرضت عليها عقوبات مشددة.

وجاءت الخطوة الإيرانية، غداة وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الطريقة التي تعاملت بها إيران مع مفتّشة من الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية بأنّها عمل «ترهيب شائن».

وقال بومبيو، في بيان مساء أول من أمس: «علمنا، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّ إيران كانت قد احتجزت مفتّشة من الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية، إنّه عمل ترهيب شائن وغير مبرّر».

وكانت الوكالة الذرّية أعلنت أنّ مفتّشةً تابعة لها مُنعت لفترةٍ وجيزة من مغادرة إيران، الأسبوع الماضي، واصفةً معاملتها بـ«غير المقبولة».

يأتي هذا الموقف الأميركي في ظلّ أجواء توتّر بين واشنطن وطهران، في أعقاب إعلان إيران استئناف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم، في منشأة فوردو تحت الأرض.

وقال البيان الأميركي إنّ «الولايات المتحدة تدعم بالكامل أنشطة المتابعة والتحقّق (التي تُجريها) الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية في إيران، ونحن قلقون لعدم وجود تعاون كافٍ من إيران».

خطوة طهران تأتي غداة اتهام بومبيو لإيران بـ«الترهيب الشائن».