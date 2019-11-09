الكشف عن هوية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

المصدر: موسكو - د ب أ

كشف موقع قناة «روسيا اليوم» مساء الجمعة، أن المشتبه به في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء المصرية 2015 هو الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن.

أودى الحادث حينذاك بحياة 224 شخصا كانوا على متن الطائرة في طريقها من شرم الشيخ في أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية إلى بطرسبورغ الروسية في نهاية أكتوبر 2015، وقد تبنى تنظيم «داعش» مسؤولية الهجوم الإرهابي.

وقال التقرير نقلا عن وسائل إعلام دنماركية إن صحافيين دنماركيين قد حصلوا على المعلومات من خلال التحقيق المتعلق بالإرهابي الأسترالي خالد خياط وهو أيضا من أصول لبنانية، الذي تم اتهامه بالتحضير لهجوم إرهابي على رحلة طيران، قبل اعتقاله عام 2017.

وقال الخياط خلال الاعترافات التي أدلى بها إن «هناك أيضا طائرة انفجرت في مصر، وكان نفس الأشخاص وراء العملية (خياط وحسن)، وأنه تم اقتراح استخدام نفس الطريقة لتنفيذ الهجومين».

وولد باسل حسن عام 1987، في الدنمارك وحمل جنسيتها واسمه الكامل محمد باسل الشيخ، وتخرج في كلية الهندسة.

وتشير معطيات الصحافة الدنماركية إلى أن باسل كان شخصية رئيسية في «العمليات الخارجية» لتنظيم «داعش» الإرهابي.