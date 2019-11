بالصور.. عشاء هالوين مخيف على طائرة ترامب يثير السخرية

تسببت الصورة التي نشرتها الصحافية في شبكة "سي إن إن"، ميشيل كوسينسكي، لعشاء الهالوين على متن الطائرة الرئاسية للرئيس دونالد ترامب، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن بدى شكل طبق العشاء مخيفاً وغريباً ومثيراً للحيرة.

وكانت كوسينسكي نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، الاثنين الماضي، صورة للعشاء عندما كانت برفقة عدد من الصحفيين الآخرين على متن طائرة ترامب الرئاسية في رحلته إلى شيكاغو.

وانطلقت التعليقات عقب نشر صورة العشاء وسط سخرية المعلقين من شكل العشاء المخيف والغريب.

وتظهر الصورة فلفلاً أصفر اللون نقش عليه وجه مبتسم، والذي يشبه وجه اليقطين الذي اشتهرت به مناسبة الهالوين، وسط طبق من السلطة، وفي الجزء العلوي الأيسر من الصورة شوهد طبق أصغر للحلويات، لكن محتوياته لم تكن مفهومة، وهو ما أثار سخرية مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وجعلهم في حيرة من أمرهم وغير قادرين على تحديد مكوناته، وانطلقت التوقعات والتكهنات الغريبة بشأن محتويات ذلك الطبق منذ نشر الصورة.

واتفقت التعليقات على انتقاد طبق الحلويات في يسار الصورة، حيث وصفت الكثير من التعليقات الجزء الأسير العلوي من الطبق بأن شكله بشع ومخيف، وبعضهم شبهه بـ"البطين الأيسر لترامب"، أو وجبة مغلفة بـ"جورب اللصوص"، فيما علقت أميركية على الصورة بعد تعديلها وأضافت شعراً للفلفل.

وقد شاركت كوسينسكي نفسه بتعليقات ساخرة واعادت تغريد بعض التعليقات الساخرة على الصورة التي نشرتها.

Dobby has no master.

Who hurt Dobby like this? pic.twitter.com/HYBY04rcxP