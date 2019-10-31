خادم الحرمين يبحث مع عبدالله بن زايد العلاقات الأخوية بين البلدين

المصدر: الرياض - وام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

من جانبه، حمّل خادم الحرمين الشريفين سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لهم دوام الصحة والسعادة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وفي وقت سابق، زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ورافق سموه، خلال الزيارة، رئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية بدر العساكر، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية.

واطلع سموه على مختلف المبادرات التي تقدمها المؤسسة في مجالات المعرفة من ثقافة وإعلام وتعليم وتقنية، وتحدث مع عدد من الشباب والشابات الذين يقودون دفة المبادرات العالمية والبرامج التدريبية والتعليمية والمنصات الاجتماعية وحاضنات الأعمال في المؤسسة.

واستمع سموه والوفد المرافق لشرح عن المؤسسة التي تضم تحت مظلتها مدارس مسك ومدارس الرياض ومعهد مسك للفنون وأكاديمية مسك وشركة مانجا للإنتاج ومركز المبادرات.

واطلع سموه، في مركز المبادرات، على مبادرة الزمالة والتدريب التي تحظى بشراكات عالمية ومحلية تخطت حاجز الـ70 شراكة مع جامعات ومعاهد ومنظمات دولية ومحلية.