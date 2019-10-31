واشنطن تدعو لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة

المصدر: واشنطن ــ د.ب.أ

دعت الولايات المتحدة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل، وجاءت الدعوة في بيان لوزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، الليلة قبل الماضية.

وقال بومبيو: «في ضوء استقالة رئيس الوزراء (سعد) الحريري، تدعو الولايات المتحدة قادة لبنان السياسيين إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيه».

وأضاف البيان: «لقد وجهت التظاهرات السلمية وتعبيرات الوحدة الوطنية على مدى الأيام الـ13 الماضية رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة فعالة وإصلاحاً اقتصادياً، ووضع حد للفساد المستشري».

وتابع: «يجب أن يتوقف أي عنف أو أعمال استفزازية، وندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المحتجين».

وجاء بيان بومبيو بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالة حكومته.

وجاءت استقالة الحريري وسط احتجاجات يشهدها لبنان منذ الـ17 من الشهر الجاري، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بمكافحة الفساد وإسقاط الحكومة.