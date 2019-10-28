«العمال» البريطاني يطلب «بريكست باتفاق»

المصدر: لندن - وكالات

قالت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال البريطاني، أمس، إنه يتعين على رئيس الوزراء بوريس جونسون، تقديم تعهد واضح لا لبس فيه للبرلمان بأنه لن يُخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذا كان يريد الحصول على تأييدهم لإجراء انتخابات مبكرة.

وكرّرت دايان أبوت، موقف حزب العمال من الأمر خلال برنامج آندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية، وهو أن الحزب المعارض لا يمكنه تأييد مساعي إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتأكد من أن فكرة خروج البلاد من التكتل دون اتفاق لم تعد مطروحة.

وأضافت: «إحدى طرق تنفيذ ذلك هي أن يأتي بوريس جونسون لقاعة البرلمان ويعطي لمجلس العموم تعهداً بأنه مهما حدث فإنه لن يخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق».

واتهم جونسون نواب البرلمان باحتجاز المملكة المتحدة «رهينة»، وذلك قبيل تصويت مقرر اليوم، حول إجراء انتخابات مبكرة، وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، أنه يبدو أن رئيس الوزراء جونسون سيخسر محاولته لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر، بعد أن أكد زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، مجدداً أنه لن يؤيد إجراء انتخابات مبكرة إلا إذا زال خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي، غداً، موقفه حول تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا المقرر حالياً في 31 أكتوبر الجاري، ويحتاج جونسون إلى تأييد أغلبية الثلثين في البرلمان لإجراء الانتخابات المبكرة.