الإمارات تؤكد أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية لـ «عدم الانحياز»

المصدر: باكو - وام

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وفد الدولة إلى القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو، وأكدت كلمة الإمارات أمام القمة «أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه عالمنا اليوم، والعمل على دعم كل الجهود المبذولة، من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة في إقامة عالم آمن ومستقر».

واستعرض قرقاش، خلال الكلمة، جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وذلك من خلال إيمان الدولة الراسخ بالالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية. كما أكد، في البيان الذي ألقاه بالقمة أنّ «القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ملف مهم ومركزي لحركة عدم الانحياز»، وشدّد على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، مبني على حل الدولتين.

يشار إلى أنّ القمة، التى انطلقت أعمالها أول من أمس، انعقدت تحت عنوان: «التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر»، وشاركت فيها 158 دولة ومنظمة دولية، وتتبنى القمة ثلاث وثائق، هي: البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين.