إثيوبيا تهدد مصر: مستعدون للحرب من أجل سد النهضة

المصدر: دبي –سمير سعيد

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن اثيوبيا مستعدة للحرب وحشد مليون شخص إذا لزم الأمر في قضية سد النهضة مع مصر، وأنه "لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء سد النهضة الكبير".

وجاءت لهجة آبي أحمد الحادة تجاه أزمة سد النهضة مع مصر أثناء رده على الأسئلة التي وجهت له في جلسة استجواب في البرلمان.

ونقلت صفحة "إثيوبيا بالعربي" على موقع "تويتر" عن آبي أحمد قوله أيضاً أن بناء إثيوبيا للسد هو للاستفادة من مواردها الطبيعية وليس لإلحاق الأذى بالآخرين، مضيفًا أن إنشاء السد لا يتسبب في أي ضرر على دول المصب.

وأضاف: "ليس هناك حل غير التعاون، الحرب لا يمكن أن تكون حلاً، وإذا لزم الأمر فإن بإمكان إثيوبيا حشد مليون شخص".