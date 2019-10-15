الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار

المصدر: الرياض - وكالات

وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أمس، الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمملكة بأنها «فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين، وتعميقها، والوصول إلى تطابق في الرؤية والموافق السياسية».

وأضاف العاهل السعودي، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي: «نقدر دور روسيا الفاعل في المنطقة والعالم».

وأشاد الملك سلمان بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية الروسية، مشيراً إلى أن المملكة تتطلع دائماً إلى العمل مع روسيا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن الاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب.

من جانبه، قال الرئيس الروسي إن «روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً».

وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وأضاف: «السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين»، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

واستقبل الملك سلمان، بوتن، في قصر اليمامة بالرياض. وأجريت للرئيس الروسي مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات مع روسيا.

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصراً جوهرياً في تنمية اقتصاد العالم.

وأبرز هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقعه من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

كما تم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأن مراسم تبادل الاتفاقيات بين حكومتي البلدين، حيث تشكل إعلان نوايا مشتركاً بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا، للتعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة ونظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية.

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار.

وقال كيريل ديميتريف في تصريحات إعلامية إن «قيمة اتفاقاتنا ستبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار حالياً، وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط، وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد مهمة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم».

وأشار المسؤول الروسي إلى إجراء «الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا، ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات».