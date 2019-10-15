الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توظف الأعياد الدينية للتصعيد في القدس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إسرائيل بتوظيف الأعياد الدينية اليهودية للتصعيد في القدس.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إسرائيل «تعمل لتوظيف الأعياد لمصلحة أعمال عدوانية استفزازية، من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس».

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى إخلاء الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس، مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، والبدء بتنظيم الاقتحامات المتواصلة للمسجد.

وطالبت الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، بالإسراع إلى الاعتراف بها، كخطوة لابد منها لمواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري لحماية حل الدولتين.

يأتي ذلك، فيما قالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، صباح أمس، محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، إثر دهم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأضافت أن الاعتقالات طالت كذلك أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، وأمين سر الحركة في بلدة العيسوية شرق المدينة ياسر درويش، إضافة إلى مدير جهاز الأمن الوقائي في القدس العميد سعيد عطاري.

واحتفل الإسرائيليون، أمس، بعيد المظلة اليهودي، وهو يوم عطلة في إسرائيل.