الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات إلى الحدود السورية

المصدر: دمشق - وكالات

واصل الجيش التركي، أمس، إرسال تعزيزات عسكرية إلى مناطق الحدود السورية قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وقال عضو في مجلس الرقة المدني التابع للمعارضة السورية: «وصلت عشرات الآليات العسكرية التابعة للجيش التركي إلى منطقة أقجة قلعة المقابلة لمدينة تل أبيض السورية، وتوجهت تلك الآليات إلى شرق المدينة التي يتوقع دخول الجيش التركي منها خلال الساعات المقبلة».

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن «القوات التركية دفعت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة وقامت بقطع الطريق الحدودي شرق مدينة أقجة قلعة عن السيارات المدنية، وأن دخول القوات التركية ربما يتم من شرق مدينة تل أبيض».

وكشف المصدر عن «وصول العشرات من سيارات الإسعاف التركية إلى مدينتي شانلي أورفا وأقجة قلعة، ووضعت جميع المراكز الطبية في المدينتين بحالة طوارئ».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أول من أمس، أن بلاده باتت جاهزة لتنفيذ العملية العسكرية شرق الفرات في سورية، مضيفاً: «تركيا ملت من الوعود والمماطلة من قبل الولايات المتحدة، وسوف نقدم على هذه العملية ونقضي على وجود المنظمات الإرهابية على حدودنا»، بحسب وصفه.

من جانبه، قال قائد في مجلس تل أبيض العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية «قسد» لـ«د.ب.أ»، إن قوات المجلس على استعداد تام لمواجهة القوات التركية، وإن طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي تحلق على طول الحدود لمراقبة تحركات تركيا.