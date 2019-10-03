روحاني: إيران لا تزال «منفتحة» على الحوار مع الولايات المتحدة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن طهران لاتزال «منفتحة» على الحوار مع الولايات المتحدة بعد فشل المبادرة الفرنسية الهادفة للتقريب بين الأميركيين والإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد روحاني أن إيران كانت جاهزة لإجراء «مفاوضات مثمرة»، وذلك في إشارة إلى جهود نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الدبلوماسية في نيويورك يومي 23 و24 سبتمبر.

وسعى ماكرون لأن يتم عقد لقاء مباشر بين روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن روحاني في مجلس الوزراء «من وجهة نظري، لايزال الطريق (أمام الحوار) مفتوحاً»، معتبراً أن انعدام الثقة هو ما منع عقد اللقاء بينه وبين ترامب في نيويورك.

ولم يُشر روحاني خلال كلمته إلى أنه كان ينوي عقد محادثة مباشرة مع ترامب، هاتفياً أو وجهاً لوجه.

وأعلن المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، أمس، أن «خفض الالتزامات سيتواصل حتى نحقق الهدف الذي نريده».

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن تفاؤله حيال إظهار العقوبات على إيران تأثيرها.

وقال في أعقاب لقاء مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في روما أمس: «نظريتنا تعمل، وموارد إيران تتناقص مقارنة بذي قبل».

كما أعرب بومبيو أيضاً عن تفاؤله حيال الدخول في محادثات مع الإيرانيين والتوصل إلى تهدئة.