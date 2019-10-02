قتيل في تظاهرات ببغداد

المصدر: بغداد - وكالات

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات، أمس، في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتجمع مئات المتظاهرين في وسط بغداد للتنديد بـ«الفساد»، وللمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل في بغداد، واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والمطاطي، لتفريق أولى التظاهرات المطلبية التي تواجهها الحكومة التي تسلمت السلطة قبل 11 شهراً.

وتمركزت القوات الأمنية على سطح مبنى شاهق يطل على ساحة التحرير، نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين في وسط بغداد، وعلى جسر الجمهورية القريب المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث السفارة الأميركية ومقار حكومية.

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن بعض الإصابات كانت بالرصاص المطاطي وبالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي في الهواء لتفريق التجمعات، وكان دوي إطلاق النار مسموعاً بشكل كثيف في أنحاء العاصمة.