إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين.. ومستوطنون يقتحمون «الأقصى»

المصدر: القدس المحتلة - وام

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في الخليل أمام الفلسطينيين، وخصصته للمستوطنين مع بدء الأعياد اليهودية، على أن يتواصل حجبه عن الفلسطينيين حتى مساء يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك بحجة الاحتفال بـ«عيد رأس السنة العبرية».

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، ونصبت الحواجز العسكرية في البلدة القديمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي، ومنعت الفلسطينيين من الوجود بالقرب من المكان، واعتقل جنود الاحتلال طالباً (15 عاماً)، على حاجز أبوالريش غرب المسجد الإبراهيمي، أثناء توجهه للمدرسة.

وأتاح الاحتلال للمستوطنين، أمس، اقتحام المسجد بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يمنع فيه المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه، وهو ما سيكرره اليوم.

وانتقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، حسام أبوالرب، إجراءات الاحتلال، ووصف السياسة الإسرائيلية في المسجد الإبراهيمي بأنها «استفزازية».

وقال أبوالرب، في بيان، إن «هذه السياسة تحمل أطماعاً ونيات خبيثة، تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة، بعد أن استولت على معظمه».

وأضاف: «الاحتلال يريد أن يتحكم بالمسجد الإبراهيمي، خصوصاً أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال»، وطالب أبناء الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات بالإبراهيمي، وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

على صعيد متصل، اقتحم مستوطنون، صباح أمس، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، احتفاءً برأس السنة العبرية.

وأطلقت جماعات «الهيكل» دعوات لاقتحام المسجد الأقصى، للاحتفال برأس السنة العبرية.

يأتي ذلك فيما يواصل سبعة أسرى فلسطينيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري.