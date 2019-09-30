الإمارات تناقش التطورات الإقليمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما اختتمت دولة الإمارات اليوم السادس من مشاركتها في الدورة، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوفود الرسمية لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية الرئيسة.

وجرى خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية تركمانستان، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولتي الإمارات وتركمانستان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياسية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

إلى ذلك، شملت الارتباطات الرئيسة، التي شارك فيها أفراد وفد الدولة في اليوم السادس، الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي حضره وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إضافة إلى اجتماع ثنائي مع وزيرة خارجية جمهورية سورينام، يلديز بولاك بيغل، حضره وزير الدولة أحمد بن علي محمد الصايغ، واجتماع مع نائب رئيس وزراء كندا السابق رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السابق، جان شاريه، حضره وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، وفعالية حول «تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3 والتغطية الصحية الشاملة»، حضرته وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد.

وافتتح الدكتور أنور بن محمد قرقاش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي ترأسته الدولة هذا العام، حيث ناقشت الدول الأعضاء عدداً من الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب التحديات المعاصرة التي تواجه العالم الإسلامي.

وأكد قرقاش، خلال الاجتماع، حرص دولة الإمارات على مواصلة الحوار البنّاء مع الدول الأعضاء، لوضع برامج تعاونية تعزز مصالح أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

وحضر قرقاش اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى حول السودان، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في السودان، والتقى بعدها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، نيكولاس هايسوم، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في السودان، وأكدا على الالتزام المشترك بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن فيها.

وشهد اجتماع أحمد بن علي محمد الصايغ مع يلديز بولاك بيغل، توقيع اتفاقية بشأن ترتيبات الإعفاء المتبادل من التأشيرات، كما التقى الصايغ وزير الدولة للشؤون الخارجية في أنغولا، تيتي أنطونيو، ووزير خارجية ترينيداد وتوباغو، دينيس موزس، ووزير خارجية منغوليا، دامدين تسوغتباتار، ووزير خارجية جمهورية فانواتو، رالف ريجنيانو.

على صعيد آخر، شهد اجتماع عمر بن سلطان العلماء مع جان شاريه، الذي رافقه وفد من رجال الأعمال والمسؤولين الدبلوماسيين، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام السياسي والاقتصادي المشترك.

وألقت حصة بنت عيسى بوحميد كلمة في فعالية تحقيق «أهداف التنمية المستدامة 3 والتغطية الصحية الشاملة»، لمناقشة كيفية إحراز تقدم في تحسين صحة الملايين من الناس، عن طريق زيادة العمر المتوقع، والحد من نسبة الوفيات بين صفوف الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض المعدية الرئيسة.

• الإمارات تؤكد حرصها على مواصلة الحوار البنّاء مع دول منظمة التعاون الإسلامي.