افتتاح معبر «القائم» غداً

المصدر: بغداد - رويترز

قالت وكالة الأنباء العراقية، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وافق على فتح معبر القائم الحدودي مع سورية، غداً، في أحدث مؤشر على تطبيع العلاقات بين بغداد وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الوكالة، أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي، أكد جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضاً للتبادل التجاري.

واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم «داعش»، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.

والقائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية، التي كانت أيضاً معقلاً للتنظيم الإرهابي، وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي وكان المعبر مفتوحاً أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية فقط.

وأعلن العراق النصر على تنظيم «داعش» في 2017، بينما فقد التنظيم آخر مناطق سيطرته في سورية خلال العام الجاري.