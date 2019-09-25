عبدالله بن زايد يؤكد دعم الإمارات لأمن واستقرار السودان

المصدر: نيويورك - وكالات

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، كما التقى سموه رئيسي وزراء سانت فنسنت وغرينادين وأوغندا، وعدداً من وزراء الخارجية في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والسودان، وسبل تعزيزها في مجالات عدة.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تدعم السودان الشقيق في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة.

من جانبه، أكد عبدالله حمدوك الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين رالف جونسالفيس.

تم خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - بحث العلاقات الثنائية المشتركة، وسبل تطويرها، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم استعراض التطورات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها، وتنمية أوجه التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب رالف جونسالفيس عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بالمشروعات الرائدة التي تنفذها دولة الإمارات في بلاده، في إطار صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس وزراء أوغندا روهاكانا روغوندا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة، وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتنامية التي تربط بين دولة الإمارات وأوغندا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع أوغندا في العديد من المجالات، في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين.

من جانبه، أكد روهاكانا روغوندا اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد التقى سموه كلاً من وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، ووزير خارجية أذربيجان ألمار مامادياروف، ووزير خارجية كرواتيا جوردون جريليك رادمان، ووزير خارجية أوزباكستان عبدالعزيز كاملوف، ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار.

وتضمن مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتعليمية والسياحية، بين دولة الإمارات وهذه الدول.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

سموه يلتقي في نيويورك عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.