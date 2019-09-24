شاهد.. مندوبة فنزويلا «تتجاهل» كلمة ترامب بقراءة كتاب

المصدر: الأمم المتحدة - أ ف ب

تعمدت مندوبة فنزويلا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، تجاهل كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام أعضاء الجمعية العامة في نيويورك.

وأظهرت صورة لمندوبة فنزويلا وهي غارقة في قراءة كتاب عن البطل الوطني سيمون بوليفار،خلال كلمة الرئيس الأميركي، في إشارة واضحة إلى أنها لا تكترث بما يقوله ترامب.

وكان الرئيس ترامب قد قال في كلمته إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس إلا دمية في يد الكوبيين.

وأشار إلى أن الكوبيين ينهبون ثروات فنزويلا النفطية من أجل الحفاظ على الأنظمة الشيوعية.

وقال ترامب في كلمته «أقول للشعب الفنزويلي الذي يعيش هذا الكابوس، اعلموا أن أميركا موحدة وراءكم».

وأضاف «للولايات المتحدة مساعدة إنسانية كبيرة تقدمها وهي تراقب من كثب الوضع في فنزويلا. نترقب اليوم الذي تتم فيه استعادة الديموقراطية وتكون فنزويلا حرة وتسود الحرية المنطقة».

ولا يشارك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفضل التوجه إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء.