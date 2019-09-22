مصر.. مقتل «إخواني» وضبط «آر بي جي وقذائف» في شقته

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بياناً اليوم الأحد، أعلنت فيه مصرع أحد عناصر حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في منطقة المطرية، موضحة أنه كان يستخدم إحدى الشقق السكنية لتخزين الأسلحة، وتم ضبط «آر بي جي» وعدد من القذائف بالشقة بعد مداهمتها.

وقالت الوزارة في بيانها: «استمراراً لجهود ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، لإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، فقد اتخذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بالقاهرة، وكراً لاختبائه ولتخزين الأسلحة تمهيداً لاستخدامها في عدة عمليات عدائية».

وتابع البيان: «أثناء مداهمة القوات الأمنية للوكر الإرهابي، تم إطلاق النار تجاه القوات والتي تعاملت معها، مما أسفر عن مصرع الإرهابي عمرو أحمد محمود أبوالحسن، وإصابة اثنين من الضباط بقطاع الأمن الوطني».

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها، وكميات كبيرة من الطلقات الخاصة بذات الأسلحة، وكذا سلاح «آر بي جي» وعدد من القذائف وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وسترة قتالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.