الإمارات تنضم إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية

المصدر: أبوظبي - وام ووكالات

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سالم الزعابي، إن انضمام الإمارات إلى هذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات. وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، إن أميركا تقدر إعلان السعودية والإمارات مشاركتهما في حماية الممرات المائية.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

من جهة أخرى، أكدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم، مضيفةً أنها سترد على الهجوم وفقاً للقانون الدولي.

وحسب «العربية نت»، أرسلت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، أول من أمس، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم فاسيلي نبنزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن. وحملت الرسالتان شرحاً لموقف السعودية من الهجوم على منشآتها النفطية والاقتصاد العالمي برمته.

ودعت السعودية في الرسالة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيق في الهجوم على معملي «أرامكو» في خريص وبقيق في المنطقة الشرقية، السبت الماضي.

وأوضحت السعودية في الرسالة أن «كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية».

وأكدت السعودية في رسالتها لمجلس الأمن أنها ستتخذ إجراءات للرد على هجوم «أرامكو» وفقاً للقانون الدولي.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بأن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

وكانت فكرة تشكيل التحالف الدولي قد ظهرت في التاسع من يوليو الماضي، حين أعلن وقتها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، عمل واشنطن على تشكيل هذا التحالف.

باكستان: نقف مع السعودية بكل إمكاناتنا

اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، أمس، مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.

وفي بداية الاجتماع، شدد خان على الاستنكار الشديد لبلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل «أرامكو» في بقيق وخريص، معبراً عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية، ووقوفها الكامل معها بكل إمكاناتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية التصدي لها. جدة - واس

- ترحيب أميركي بانضمام السعودية والإمارات

إلى تحالف حماية الملاحة والممرات المائية.