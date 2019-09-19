البرلمان الأوروبي يرفض خروج بريطانيا من دون صفقة

المصدر: بروكسل - وام

أعلن البرلمان الأوروبي أن اتفاق الانسحاب البريطاني المطروح حالياً هو عادل ومتوازن ويوفر اليقين القانوني، وأنه لن يوافق على اتفاقية الانسحاب من دون صفقة. وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار إنهم يكررون دعم البرلمان لـ«خروج بريطاني منظم»، وقال القرار الذي تم تبنيه أمس، بأغلبية 544 صوتاً مقابل 126 وامتناع 38 عن التصويت، إن البرلمان الأوروبي يواصل دعم «خروج بريطانيا المنهجي» على أساس اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليه بالفعل.

ويؤكد النواب أيضاً أن اتفاقية الانسحاب الحالية تأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء للمملكة المتحدة ومبادئ الاتحاد الأوروبي، ما يوفر حلاً عادلاً ومتوازناً. كما شدد البرلمان الأوروبي على أن الاتفاقية تحمي حقوق وخيارات حياة المواطنين الأوروبيين والبريطانيين، وتوفّر آلية للتسوية المالية لالتزامات بريطانيا، وتتناول طلب المملكة المتحدة لفترة انتقالية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر اتفاق الانسحاب آلية دعم ضرورية لحماية الوضع الراهن في أيرلندا من خلال حماية اتفاقية الجمعة العظيمة وضمان التعاون بين الشمال والجنوب. وأكد الأعضاء في القرار أنهم على استعداد للعودة إلى الاقتراح الأصلي للاتحاد للحصول على دعم للحدود من اراضي أيرلندا الشمالية فقط، كما أنهم منفتحون لدراسة «الحلول البديلة» إذا كانت موثوقة من الناحية القانونية والتشغيلية وتماشياً مع المبادئ التوجيهية للاتحاد. وقال القرار: لندن هي المسؤولة الوحيدة عن خروج «من دون صفقة».