قرقاش: هجوم «أرامكو» الإرهابي تصعيد خطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ووام

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الهجوم الإرهابي غير المسبوق على منشآت «أرامكو» في السعودية، تصعيداً خطراً في حد ذاته.

وكتب الدكتور قرقاش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً، إن «تبرير الهجوم الإرهابي غير المسبوق على منشآت (أرامكو) من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماماً، فالهجوم على السعودية تصعيد خطر في حدّ ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية، ومع استقرار المنطقة وأمانها».

من ناحية أخرى، انعقدت، أمس، في أبوظبي المشاورات السياسية بين الإمارات وإسبانيا.

وترأّس الاجتماع، الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن الجانب الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وعن الجانب الإسباني وزير الدولة للشؤون الخارجية فيرناندو مارتن فالينزويلا مارثو.

وتركزت المداولات على سبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي بين الإمارات وإسبانيا، على الصعيدين الثنائي والدولي.

وبحثت جلسة المشاورات السياسية الإماراتية - الإسبانية في ملفات تتعلّق بالقضايا الإقليمية في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أهم المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور قرقاش ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل السياسي المتبادل بين الإمارات والحكومة الإسبانية. وثمّن الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وشدد على أهمية توطيدها عبر اتفاقيات ثنائية.