الشعبة البرلمانية الإماراتية تتقدم بمقترحاتها للاتحاد البرلماني العربي

المصدر: عمان - وام

تقدمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بمقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التاسع للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي انطلقت أعمالها أمس، ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة، التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر 2019. وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية الجهود التي تبذلها الشعب البرلمانية العربية في أعمال الاتحاد البرلماني العربي لتعزيز التعامل مع كافة القضايا الاجتماعية، مستعرضة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها الفاعلة بشأن التعامل الناجح مع مختلف القضايا ومنها قضايا الشباب والمرأة والطفل و«كبار المواطنين»، وكذلك دورها الفاعل نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأشارت الشعبة في مقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي إلى أهمية أن تتولى لجنة القضايا الاجتماعية بالاتحاد البرلماني العربي اختصاصات دراسة القضايا الاجتماعية كافة.

واقترحت الشعبة الإماراتية كذلك أن تتولى لجنة التنمية المستدامة قضايا التنمية في العالم العربي وسبل تطويرها واستدامتها. كما اقترحت أن تتولى لجنة الشباب بالاتحاد البرلماني العربي الاختصاصات المتعلقة بتمكين الشباب.