وفاة أرملة الباجي قائد السبسي

المصدر: تونس - أ.ف.ب

توفيت أمس، شاذلية قائد السبسي (83 عاماً) أرملة الرئيس الباجي قائد السبسي في يوم بدأ فيه التونسيون الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد.

وكتب نجلها حافظ قائد السبسي على صفحته في «فيس بوك»، «انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي».

وفي تصريح نادر لها لمجلة «ليديرز» (الخاصة) في 2014، قالت شاذلية، المرأة التي توصف بالأنيقة والمتكتمة، إنها كانت «تتناقش مع الباجي في كل شيء، وكان يطلب رأيي».

وذكرت الراحلة أن السبسي «كان له رغبة جديدة على انقاذ تونس (آنذاك).. وحب الوطن يتطلب تضحيات».

وظهرت شاذلية في استقبال رؤساء الدول الأجنبية والوفود التي حضرت مراسم دفن الباجي.

ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة وقدمت العزاء لعائلتها. وتوفي السبسي في 25 يوليو الماضي عن عمر 92 عاماً.