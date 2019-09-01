توجيه تهمة «الثراء الحرام» للبشير في الجلسة الثالثة لمحاكمته

المصدر: الخرطوم - وكالات

وجهت هيئة قضائية في الخرطوم، أمس، تهم الثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي، للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة.

وقال مصدر إن الجلسة التي انعقدت بقاعة معهد التدريب القضائي، انتهت بعد استجواب البشير، والاستماع لعدد من الشهود. وتابع «بعد الاستجواب والاستماع، وجهت المحكمة تهمتي الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة للبشير».

وأعلنت هيئة المحكمة عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت السابع من سبتمبر الجاري.

وكان أحمد إبراهيم الطاهر، محامي البشير، طلب من المحكمة، خلال الجلسة الماضية، الإفراج عن موكله بضمانة عادية، كما قدم طلباً للسماح لأسرته بزيارته داخل السجن، في حين طلب منهم قاضي المحكمة تقديم هذين الطلبين مكتوبين.

ورفضت المحكمة طلب أحمد إبراهيم بالإفراج عن المتهم.

من جهة أخرى، كشف السفير الألماني في الخرطوم، أولريش فيلهلم كلوكنر، أن زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، للسودان ستتضمن لقاءات مع صنّاع الثورة في البلاد، وتفقد ميدان الاعتصام.

وقال السفير في تصريحات لصحيفة «السوداني»، أمس: «تأتي زيارة وزير الخارجية الألماني هذه تتويجاً ومتابعة لزيارة وفد ألماني للسودان قبل أسبوعين، وألمانيا تعتبر من أكثر الدول الأوروبية اهتماماً بالشأن السوداني.