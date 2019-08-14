البرلمان الألماني يعتزم نقاش تقرير أوروبي اتهمه بعدم الشفافية

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعا نائب رئيس البرلمان الألماني، توماس أوبرمان، إلى إنشاء سجل ملزم بجماعات الضغط، بعد أن اتهمت هيئة مراقبة أوروبية لمكافحة الفساد البرلمان الألماني (بوندستاغ) بغياب الشفافية.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية الصادرة أمس، إنه بينما تسمح النظم الديمقراطية لمجموعات بالدفاع عن مصالحها الخاصة، فإنه يتعين أن يتم ذلك على نحو علني، وأضاف: «يتعين على جماعات المصالح الإفصاح عن تصرفاتها، وكذلك مبالغ وأصول مساهماتها المالية»، معلناً عزمه فتح نقاش حول الموضوع في البرلمان، عقب انتهاء العطلة الصيفية.

وأكد أوبرمان، الذي دعا من قبل في يناير الماضي، إلى تسجيل جماعات الضغط، إنه يتعين على النواب في البرلمان أيضاً الإفصاح عن جميع أسهمهم في الشركات ورؤوس المال.

وكانت مجموعة أوروبية معنية بمكافحة الفساد أعلنت الاثنين، أن ألمانيا لم تذعن لتوصيات الشفافية خاصة في ما يتعلق بالبرلمان (بوندستاغ).

وقالت «مجموعة الدول المناهضة للفساد» (غريكو)، التابعة لمجلس أوروبا، إن مستوى ألمانيا في الإذعان لتوصيات مناهضة الفساد الصادرة في 2015 «منخفضة للغاية بشكل عام».

ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن مطالبة أعضاء البوندستاغ بالكشف عن تضارب المصالح المحتمل، المتعلق بأمور يتم النظر فيها بالمجلس، بحسب غريكو.

وقالت المجموعة إنه لم يتم تطبيق توصية بتعزيز تنفيذ متطلبات الشفافية أيضاً.

وأضافت غريكو أن قواعد جديدة بشأن تعاملات النواب مع أفراد جماعات الضغط لم تتصد سوى بشكل جزئي لمخاوف المجموعة.