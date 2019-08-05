إخلاء معهد الأورام بالقاهرة عقب حادث وانفجار المنيل

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الصحة المصرية، إخلاء 54 حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومي للأورام، بمنطقة المنيل في القاهرة، بعد حادث تصادم السيارات الذي أعقبه انفجار، وأدى إلى وفاة 19 شخصاً، وإصابة 30 آخرين، وقررت الوزارة تحويل 30 حالة مرضية من معهد الأورام إلى مستشفى معهد ناصر، ونقل الباقي إلى مستشفى دار السلام هرمل، مع التوجيه بتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فإن إحدى السيارات الملاكى المسرعة كانت تسير عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، واصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذى أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أن هناك من 3 إلى 4 حالات حرجة موجودة بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، تفقدت أحوال المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتحدثت مع أهالي المصابين لطمأنتهم، كما قدمت التعازي لأسر المتوفين، ووجهت فريق من الطب النفسي لتقديم الدعم النفسي لهم.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة شددت على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بمستشفى معهد ناصر، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين، ولفت مجاهد إلى انعقاد غرفة الأزمات بديوان عام الوزارة لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على آخر المستجدات.