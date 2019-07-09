الإمارات: إعادة الانتشار في اليمن لا يعني وجود فراغ.. وملتزمون بأمن السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مصدر مسؤول، أن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل استقرار هذا البلد الشقيق، والحفاظ على وحدة مؤسساته، ودعم مسار السلام برعاية الأمم المتحدة، مشددا على الالتزام بمكافحة الإرهاب، وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه الاعتداءات الحوثية.

وأكد المصدر التزام الامارات بالأهداف الأساسية لوجودها ضمن التحالف العربي في اليمن، وهي، دعم الشرعية، وعودة الدولة، إضافة إلى تنفيذ المسار السياسي، للوصول إلى حل سلمي، وذلك عبر محاور واضحة، بينها الالتزام بمرجعية اتفاق استكهولم، الذي وبالرغم من تعثره وبطئه، إلا أن الامارات تحترم الجهود الدولية لإنجاحه.

وشدد المصدر أن إعادة الانتشار في منطقة الحديدة، تم لأن المنطقة باتت محكومة بالتزامات دولية، وكذلك تبعا لظروف الميدان التي لا تسمح بعمليات عسكرية فيها، مضيفا أن إعادة الانتشار في بعض الأماكن الأخرى يعود إلى أسباب تكتيكية لا سياسية.

وركز على أن الامارات ملتزمة بأهداف التحالف للوصول الى حل سياسي، كما انها ملتزمة بأمن واستقرار السعودية، مؤكدا أن الاستفزازات الأخيرة من الحوثيين، واستهدافها المدنيين في السعودية، تمثل خطرا على العملية السياسية.

ولفت المصدر إلى النجاحات التي تحققت في اليمن، ومن بينها محاربة الإرهاب المتمثل في وجود تنظيمات مثل القاعدة، وداعش.

كما تعززت قدرات الحكومة اليمنية في موجهة لإرهاب، وإنهاء "إمارة القاعدة" في المكلا، وقطع الموارد الأساسية للإرهاب في اليمن. فضلا عن تدريب 90 الف مقاتل، يشكلون عماد القوات الأساسية التي تعمل بنجاح في اليمن حاليا.

وأكد المصدر أن إعادة الانتشار لا يعني وجود فراغ عسكري في اليمن، إذ أن هناك قوات يمنية مدربة تحل محل القوات الإماراتية.