البحرين تستدعي القائم بأعمال السفير العراقي للاحتجاج

المصدر: عواصم - وكالات

استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفير العراقي لدى المملكة محمد عدنان محمود الخفاجي، للاحتجاج على الاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارتها في بغداد.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخارجية السفير يوسف محمد جميل، أكد للقائم بالأعمال العراقي، احتجاج البحرين على ما تعرض له مبنى سفارة البحرين في بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية، الليلة قبل الماضية، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة.

وأضاف جميل أن «وزارة الخارجية ترحب بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية جمهورية العراق والرافضين لهذا الاعتداء، مؤكداً أهمية أن تتم محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، وأن تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين لدى جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية». وذكرت الوكالة أنه جرى تسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج بهذا الشأن. وفي السياق نفسه، أجرى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً بالرئيس العراقي برهم صالح، معرباً عن «تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة». وأكد العاهل البحريني «اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة وعلى المستويات كافة بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها». من جانبه، أكد الرئيس العراقي أن بلاده «لا يمكن أن تسمح أبداً بالنيل من تلك العلاقات الوثيقة، معرباً عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعم لبلاده في المواقف والظروف كافة». وأعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية، واعتبرته مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول. كما استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الاعتداء، ووصفه بأنه عمل مشين يتعارض مع علاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.