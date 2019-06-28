واشنطن: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

المصدر: عواصم - وكالات

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أمس، إن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، فيما أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن واشنطن عازمة على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وسترفع العقوبات من 80 إلى 100%، بهدف إضعاف النظام الحاكم في طهران.

ونقلت وكالة «رويترز» عن إسبر قوله: «نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق».

وأضاف أن واشنطن ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لـ«الناتو» في بروكسل.

وناشد إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، التنديد علناً بأفعال إيران المعادية، ودراسة المشاركة في خطة لاتزال قيد الإعداد، لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.

وقال للصحافيين: «لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف».

وتابع: «مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات على إيران بهدف وقف تمويلها للإرهاب».

وكان البيت الأبيض أعلن، الجمعة الماضية، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عيّن إسبر وزيراً للدفاع، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب أنه أمر بشن ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.

في السياق نفسه، أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن واشنطن عازمة على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بهدف إضعاف النظام الحاكم في طهران.

وأكد منوتشين في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أول من أمس، ما صرح به وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول استهداف العقوبات 80% من الاقتصاد الإيراني، قائلاً: «نحاول رفع العقوبات الأميركية ضد إيران بنسبة 100% على اقتصادها».

وأضاف: «يجب أن أضيف أن جميع الخدمات الإنسانية مستثناة من هذه العقوبات لأن قضيتنا ليست هي الشعب الإيراني، نحن نواجه النظام الحاكم في إيران».

وقال إن «العقوبات ليست الأداة الوحيدة المتاحة، بل لدينا الكثير من السبل، إلا أن العقوبات الجارية تؤتي أكلها، ولذا سنستمر في تطبيق هذه العقوبات».

ورداً على سؤال حول ردود الفعل الإيرانية المنفعلة على العقوبات الجديدة، قال منوتشين إن «كل هذا يدل على أن العقوبات باتت تأتي بنتائج».

وفي باريس، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران، بريان هوك، إن سياسة بلاده التي تقضي بممارسة أقصى ضغوط اقتصادية على طهران تؤتي ثمارها، وحذر من أن العقوبات الأميركية لا تمنح إيران الحق في مخالفة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأضاف هوك، قبل اجتماع مع دبلوماسيين كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في باريس: «نحن ملتزمون بتلك السياسة التي تضع أقصى ضغوط اقتصادية لأنها ناجحة، إنها تحرم النظام من مستويات عائدات تاريخية».