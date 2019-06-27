الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية في مصر

المصدر: عواصم – وكالات

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاطاً أمنية في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، الليلة قبل الماضية، وأسفر عن مقتل سبعة من أفراد الشرطة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتؤكد دعمها القوي لمصر الشقيقة وتضامنها مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية. وأعربت الوزارة عن تعازي الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، أمس، أن هجوماً إرهابياً استهدف مساء الثلاثاء منطقة تمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش، أدى إلى مصرع سبعة عناصر أمنية، إلى جانب أربعة متطرفين.

وقالت الداخلية، في بيان، إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، مضيفة أن القوات الأمنية تصدت لهم، وأسفرت المواجهات عن مصرع ضابط وستة مجندين. ومقتل أربعة إرهابيين». وتابعت «لقي أحد الإرهابيين مصرعه بعدما انفجر حزام ناسف كان يحمله». وذكر البيان ذاته أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، مشيرة إلى أنه تجرى حالياً مطاردة العناصر الإرهابية المتبقية.