خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط.. مشروعات بمليارات الدولارات

المصدر: واشنطن، رام الله - وكالات

كشف مسؤولون أميركيون ووثائق أن خطة إدارة الرئيس، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط ستستند إلى مبدأ «الاقتصاد أولاً».

وتدعو الخطة الجديدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي، لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوثائق إن الخطة تشمل 179 مشروعاً للبنية الأساسية، وقطاع الأعمال.

بدوره، قال مستشار البيت الأبيض، غاريد كوشنر، إن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط، تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وأضاف كوشنر: «خطة ترامب تقترح إقامة طريق بكلفة خمسة مليارات دولار عبر إسرائيل، لربط الضفة الغربية بقطاع غزة».

على صلة، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، الموقف الرافض للخطة الأميركية، التي يطلق عليها «صفقة العصر» أو «صفقة القرن»، لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقال عباس، في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة «فتح» في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: «في ما يتعلق بصفقة العصر، قلنا موقفنا منها وأعتقد أننا لازلنا على موقفنا، لأنها لا يمكن أن تمر لأنها تنهي القضية الفلسطينية».

ولفت إلى أن «هناك قضايا مهمة كثيرة في هذه الأيام، لابد أن نتناولها في هذا الاجتماع المهم»، وقال «لابد أن نناقشها بعمق، وأن نتخذ القرارات المناسبة لها»، دون مزيد من التفاصيل.

من جهة ثانية، قال عباس إن الفلسطينيين مستعدون لحوار مع الإسرائيليين، حول القضايا المالية والاقتصادية العالقة.

وأضاف «بالنسبة لأموالنا في إسرائيل، قلنا إننا لن نستلم هذه الأموال منقوصة، بمعنى أن إسرائيل عليها أن تدفع الأموال كاملة، وإذا كان هناك أي نقاش فنحن مستعدون للنقاش في ما بعد، ولكن أن تخصم بعض الأموال بحجة أننا ندفع لبعض الشهداء أو الأسرى أو الجرحى، فهذا أمر لا نقبل به». وتابع: «نحن مستعدون للحوار معهم (الإسرائيليين) إذا شاؤوا.. ليس حول هذا الموضوع فحسب.. موضوع الخصم.. وإنما كل الموضوعات المعلقة بيننا وبينهم، وهي الموضوعات الاقتصادية والمالية». وبرزت في الأسابيع الأخيرة تقديرات بشأن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار في مهامها، في حال استمرار الأزمة المالية الناتجة عن قرار إسرائيل احتجاز أموال فلسطينية.

وأعلنت إسرائيل، في منتصف فبراير الماضي، البدء في خصم 139 مليون دولار (سنوياً)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءاً من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر أموال المقاصة، التي تحصلها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يراوح بين 680 و700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).

وأعادت الحكومة الفلسطينية، منذ نهاية فبراير الماضي، أموال الضرائب (المقاصة)، التي تحصلها إسرائيل شهرياً، بسبب اقتطاع 42 مليون شيكل (11.3 مليون دولار)، تمثل نسبة مخصصات الأسرى والشهداء شهرياً.

ونتيجة أزمة المقاصة، بدأت الحكومة الفلسطينية فعلياً تنفيذ تقشف وتقنين في النفقات الجارية للحكومة، عبر تنفيذ حزمة إجراءات أبرزها وقف التعيينات في الوظيفة العمومية، ووقف الترقيات حتى إشعار آخر، ووقف العلاوات الإضافية والسفر إلا للحالات الضرورية.