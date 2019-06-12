لبنان يؤكد إطلاق نزار زكا المتهم بالتجسس للولايات المتحدة في إيران

المصدر: بيروت - وكالات

أكدت السلطات اللبنانية، أمس، إطلاق سراح اللبناني نزار زكا، الذي كان معتقلاً في إيران بتهمة التجسس لمصلحة الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان القضاء الإيراني موافقته على الإفراج عنه. ونشرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني على حسابها على «تويتر» تغريدة، جاء فيها «المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في الطريق من طهران إلى لبنان، يرافقه نزار زكا، بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيرانية»، مرفقة بصورة للرجلين وهما يجلسان داخل الطائرة. واحتجز زكا في إيران عام 2015، وحُكم عليه في 2016 بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة 4.2 ملايين دولار «لتآمره على الدولة». وأعلنت إيران في نوفمبر 2015، اعتقال الخبير التقني اللبناني - الأميركي زكا، بتهمة «التجسس لمصلحة أجهزة الاستخبارات الأميركية»، وذلك بعد أن دعته رسمياً لحضور مؤتمر بطهران. وأفاد التلفزيون الإيراني حينها أنه تم إلقاء القبض على زكا، الذي يحمل الجنسية اللبنانية، «لصلته الوثيقة بالمخابرات الأميركية».

وقال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن الإفراج عن زكا «عملية قضائية بحتة، لم تضع في اعتبارها أي مواقف سياسية».