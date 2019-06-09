الرئيس اللبناني يشدّد على عدم التساهل مع الإرهاب

المصدر: بيروت - د.ب.أ

شدّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، على عدم التساهل مع الإرهاب، ومع أية جهة يمكن أن تجد تبريرات للذين اعتدوا على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية.

وشدد عون في كلمة إلى رجال قوى الأمن الداخلي على عدم التهاون مع الإرهاب بكل أشكاله أو التساهل مع أي جهة يمكن أن تجد تبريرات لأولئك الذين اعتدوا بالفعل أو بالقول على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية، أو استهدفوا الأبرياء والاستقرار في البلاد. ونوه الرئيس عون بتضحيات رجال قوى الأمن، الذين يشكّلون مع رفاق السلاح في الجيش والقوى الأمنية الأخرى، الدرع التي تصون السلم الأهلي وتحفظ الاستقرار وتؤمن الطمأنينة للمواطنين.

وأكد عون الترابط القائم بين عمل الأجهزة الأمنية والقضاء في سبيل إحقاق الحق والعدالة، مجدداً التأكيد على أن استقلالية السلطة القضائية لا تتحقق في النصوص فحسب، بل عبر تعاون القضاة مع بعضهم بعضاً، كونهم يشكّلون جسماً واحداً يزداد تماسكاً من خلال الحوار والإصغاء والتفاهم في ما بينهم.