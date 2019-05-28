ترحيب أممي بتبرع الإمارات بـ10 ملايين دولار للقضاء على العنف الجنساني في النزاعات الإنسانية

المصدر: أوسلو - وام

رحبت المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة موزة الشحي، بتبرع الإمارات بمبلغ 10 ملايين دولار، لدعم القضاء على العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنساني في حالات النزاعات الإنسانية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي لإنهاء العنف الجنساني في الأزمات الإنسانية، والذي عقد في أوسلو.

وقالت الشحي إن موقف الإمارات من المرأة معروف ومشهود له عالمياً، وهي من أوائل الدول التي نجحت في إعطاء المرأة حقوقها حتى وصلت إلى مناصب مرموقة في الدولة، وكذلك في أخذ نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

وذكرت أن المرأة الإماراتية انطلقت في مسيرة التقدم منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واتبعت قيادة الدولة الحالية منهجه، في حين وقفت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إلى جانب المرأة بقوة ودعمتها بكل الوسائل والطرق التي ترفع من شأنها وتؤهلها لقيادة دورها في المجتمع.

وأشارت إلى أن الإمارات لم يقتصر دعمها على المرأة الإماراتية فحسب وإنما تعدى ذلك إلى النساء في كل أنحاء العالم، خاصة النساء المضطهدات نتيجة النزاعات والكوارث ووقفت الدولة إلى جانبها، وما يدل على ذلك الحملة الأخيرة التي أطلقتها الإمارات «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا»، حيث قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 10 ملايين درهم في هذه الحملة، وهو تعبير إنساني عن نهجها ودعمها للمرأة في كل مكان.