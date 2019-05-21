قايد صالح يصر على إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها

المصدر: الجزائر ــ وكالات

جدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالباً بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

ويأتي تصريح قايد صالح بعد حديث مصادر جزائرية عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل، في وقت لايزال فيه الوضع في البلاد غير مستقر.

وقال قايد صالح، أمس: «إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري، ويضع حداً لمن يريد إطالة الأزمة»، مضيفاً: «من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات».

وكان مصدر مطلع قال لـ«رويترز»، أول من أمس، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب «صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب المعارضة في الشارع».

وأوضح المصدر أن الموعد قد يؤجل حتى نهاية العام الجاري، مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية، تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.

يأتي ذلك في وقت رفضت فيه المحكمة العسكرية، أمس، الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. وتواجه حنون تهمتي التآمر ضد سلطة الجيش والتآمر لتغيير النظام، وتقبع بسجن البليدة المدني، منذ تاريخ التاسع من مايو الجاري.