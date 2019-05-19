«العمال» البريطاني يسعى لإدراج تصويت شعبي في مسودة «بريكست»

المصدر: لندن - وكالات

كشف المتحدث باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، أمس، عن أن الحزب يريد إدراج تصويت شعبي في مسودة اتفاق الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» عند طرحها على أعضاء مجلس العموم مجدداً في الشهر المقبل.

وقال ستارمر: «ينبغي أن تدرس الحكومة بجدية إدراج تصويت شعبي مع المسودة للخروج من الأزمة».

وبعد الفشل في الحصول على موافقة البرلمان ثلاث مرات على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد، ستعرض الحكومة مسودة الاتفاق على البرلمان للتصويت في مطلع يونيو.

وأضاف: «لكن ما لا يمكننا فعله هو كسب أسبوع آخر من الوقت، وهو ما كانت رئيسة الوزراء تفعله لشهور».

وكان المتحدث باسم تيريزا ماي، قد قال: «إن مفاوضات الحكومة مع حزب العمال المعارض حول (بريكست) انتهت دون الوصول لاتفاق».

من جانبه، أعلن حزب العمال، الجمعة، وقف المفاوضات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بعد ستة أسابيع من المفاوضات غير المثمرة.

وفي رسالة إلى ماي، قال زعيم المعارضة العمالية غيريمي كوربن: إن «المفاوضات ذهبت إلى أقصى حد ممكن بسبب ضعف الحكومة المحافظة»، معبراً عن عدم ثقته بها للتوصل إلى أي اتفاق.