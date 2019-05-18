سفير فلسطين بموسكو: جاهزون للتفاوض حول الكونفدرالية مع الأردن

المصدر: موسكو ــ وكالات

قال السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبدالحفيظ نوفل، إن السلطة الفلسطينية جاهزة للتفاوض حول الكونفدرالية مع الأردن، لكن بعد إقامة الدولة الفلسطينية. وأكد السفير الفلسطيني في مؤتمر صحافي بمبنى وكالة الأنباء الدولية «روسيا سيغودنيا»، أنه «إذا لم يوقع الفلسطينيون اتفاقاً مع إسرائيل، فلن يكون هناك سلام في المنطقة».

وأشار نوفل إلى أن «العقلاء داخل إسرائيل يفهمون أهمية عقد اتفاق مع فلسطين»، موضحاً أن «هناك توجهات للخروج من اتفاق أوسلوا. والتراجع عن الاتفاقات السابقة، بما فيها القدس واللاجئين والأراضي».

وأوضح السفير نوفل أن «صفقة القرن محاولة للتغطية على الملف الفلسطيني، ولن يجدوا شريكاً فلسطينياً يقبل بهذا الطرح»، مضيفاً أن «ما ظهر من الصفقة هو مرفوض بالنسبة لنا».

وقال إن «الموقف الأميركي أحادي الجانب يقف مع إسرائيل، والمجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بهذا المنطق»، مضيفاً أن «المشروعات الاقتصادية لواشنطن في فلسطين محاولة للتركيع».