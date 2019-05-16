قرقاش: نتفق مع واشنطن على أن إيران سبب زعزعة المنطقة

المصدر: دبي - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، إن الإمارات تتفق مع واشنطن على أن إيران السبب الرئيس في زعزعة المنطقة.

وطالب قرقاش في جلسة مع الصحافيين، إيران بأن تعمل على تحسين سياستها مع دول المنطقة والعالم، لافتاً إلى أنها تصرح عكس ما تفعل في المنطقة.

وأضاف أن تصريحات وزير خارجية إيران «جوفاء»، وأن السلوك الإيراني وراء الموقف الصعب الحالي.

وأفاد بأن التحقيق في الهجوم على سفن الشحن لم ينتهِ، وأن الإمارات ستواصل التمسك بسياسة ضبط النفس، مؤكداً حرص الإمارات على استقرار المنطقة والتزامها بالحد من التوتر.

وأكد قرقاش، أنه من الواضح أن فعالية العقوبات على إيران جزء لا يتجزأ من التوتر القائم، مضيفاً أننا نشعر بالقلق من سياسة إيران في المنطقة. وشدّد على أن الإمارات ستظل تتصرف كعضو في المجتمع الدولي وستلتزم الحذر والاعتدال.

وأضاف: «ننتظر ما سيتوصل إليه شركاؤنا بخصوص التحقيق في تخريب ناقلات النفط قرب المياه الإقليمية للإمارات».

وأكد أن اتفاق السويد يظل الخيار الأفضل، لكن الحوثيين يعرقلون تنفيذه، مشيراً إلى دعم جهود الأمم المتحدة بشأن اليمن، رغم تصرفات الحوثيين. وقال: «نشعر بالقلق من هجوم الحوثيين على السعودية».

وحول الوضع في ليبيا، أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أن طرابلس تقع تحت سيطرة فصائل وتنظيمات متطرفة ومجرمين.

وذكر قرقاش في سياق يُعنى بالقضية الفلسطينية، أن الإمارات تريد دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وفي معرض حديثه عن التطورات في السودان، قال قرقاش إن هذا البلد «يحتاج للكثير من الدعم المالي ليكون مستقراً، ونود المساعدة في ذلك».

وفي وقت سابق، أمس، اعتبر قرقاش على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، أن «الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعاً للاستبشار. الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل».