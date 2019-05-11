304 شهداء منذ انطلاق مسيرات العودة قبل 13 شهراً في غزة

المصدر: غزة – د.ب.أ

أفادت حصيلة رسمية، نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، بأن 304 فلسطينيين استشهدوا منذ انطلاق مسيرات العودة قبل 13 شهراً قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن من بين إجمالي الشهداء 59 طفلاً و10 سيدات، مشيرة إلى إصابة أكثر من 17 ألفاً آخرين بجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي ضمن المسيرات.

يأتي ذلك، قبيل انطلاق جمعة تظاهرات جديدة، ضمن مسيرات العودة، عصر أمس، بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة، التي أكدت أمس على استمرار المسيرات «بطابعها السلمي والشعبي، وأنها غير قابلة للمساومة».

وقالت الهيئة في بيان صحافي «نؤكد على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، ونحذر العدو (إسرائيل) من ارتكاب أية حماقات بحق المتظاهرين السلميين».

وأضافت «ندعو جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة الجمعة في جمعة (موحدون في مواجهة الصفقة)، التي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشروعات التصفوية، وفي مقدمتها خطة سلام أميركية للشرق الأوسط، يطلق عليها (صفقة القرن)».

في هذه الأثناء، قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية سمحت، أمس، باستئناف عمل الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل بحر قطاع غزة، بعد منعهم منذ السبت الماضي.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت إسرائيل عن توسيع مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ قطاع غزة من ستة أميال إلى 12 ميلاً بحرياً، في إطار التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية برعاية مصر والأمم المتحدة للتهدئة في قطاع غزة. وكان وفد أمني مصري وصل إلى قطاع غزة، أمس، لمتابعة مباحثات تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ويتم ذلك على خلفية تنظيم تظاهرات فلسطينية أسبوعية، ضمن مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس 2018، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاماً.