«العسكري» السوداني: هناك نقاط عدة تجمع بيننا وبين«الحرية والتغيير» مقابل نقاط اختلاف

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

ثمن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء الثلاثاء، الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير مشيرا إلى بعض الملاحظات عليها.

وأعرب المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحافي، عن تقدير المجلس «للروح التي تحلى بها الإخوة في قوى الحرية والتغيير بتقديمها الوثيقة الدستورية».

وقال كباشي إن الوثيقة الدستورية مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج أمن يقود للاستقرار والحرية والعدالة.

وأشار المتحدث باسم المجلس، أن «نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف»، مضيفاً: «أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير».

وقال الكباشي إن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع.

وعدد الكباشي ملاحظات وتحفظات المجلس العسكري في السودان على رؤية قوى إعلان الحرية.

ونوه إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ«الأقاليم».

كما أشار إلى أن المجلس تتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، مؤكداً أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأكد الكباشي أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير، مضيفاً: «تحفظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية».

وقال إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية، مضيفاً: «نثق بأن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان».

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية أعلنت في وقت سابق تسلمها رد المجلس العسكري.

ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان،، ممثلي الحراك الشعبي إلى اجتماع بمجمع «قاعة الصداقة» بالعاصمة الخرطوم، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي تدعو «جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع هام يوم الأربعاء بقاعة الصداقة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا».