إسرائيل تصعّد بغارات جوية وقصــــف مدفعي على غزة وتغلق المعابر ومنطقـة الصيد البحري

المصدر: القدس المحتلة، غزة - وكالات

أعلنت قوات الاحتلال، أمس، إغلاق المعابر بين إسرائيل وغزة، ومنع الصيد مقابل سواحل القطاع بالتزامن مع تصعيد عسكري تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي على نحو 30 هدفاً في أنحاء متفرقة من القطاع، في حين استشهد فلسطيني، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح، في سلسلة غارات جوية، رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وتفصيلاً، أعلنت إسرائيل، أمس، أنها بصدد إغلاق معابر البضائع والأفراد مع قطاع غزة، وكذلك منطقة الصيد البحري، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر.

وأعلنت إدارة وزارة الدفاع، التي تشرف على المعابر، إغلاقها حتى إشعار آخر، وكذلك منطقة الصيد البحري، بعد تجدد العنف، وإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، التي ردت بغارات جوية وقصف مدفعي أوقع شهيداً في القطاع.

وأبلغت وزارة الشؤون المدنية الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين بقرار الاحتلال إغلاق البحر بشكل كامل، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عصر أمس، بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنها ستقوم بمنع دخول أي شخص أو مركب للبحر تحت أي شكل أو مبرر.

وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إجازة السبت، ليترأس اجتماعاً أمنياً بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مع دوي صافرات الإنذار في التجمعات الاستيطانية جنوب إسرائيل، وتنفيذ جيش الاحتلال عشرات الهجمات بالطائرات والمدفعية على أهداف في قطاع غزة.

وعقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اجتماعاً أمنياً بمشاركة كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي لتقييم الأوضاع.

وعلى غير عادتها فتحت وسائل الإعلام الإسرائيلية المسموعة والمرئية موجات بث مفتوحة، لتغطية تطورات الوضع في القطاع ومحيطه، وسط دعوات من المعارضة لتنفيذ عملية عسكرية «حاسمة» ضد قطاع غزة، لكن دون غزوه.

وأعلنت سلطة الطيران الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي بمحيط 10 كيلومترات من حدود قطاع غزة، أمام حركة الطائرات المدنية حتى اليوم الأحد.

كما أعلن عدد من التجمعات الإسرائيلية في تخوم القطاع فتح الملاجئ، وألغيت مباريات كرة القدم، فيما وجه الجيش الإسرائيلي بمنع التجمعات لأكثر من 300 شخص في تخوم قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم 30 موقعاً في مناطق متفرقة من قطاع غزة عبر الطائرات والمدفعية.

وذكر الجيش في بيان أن من بين الأهداف المستهدفة مجمعات عسكرية عدة تابعة لـ«حماس» داخل مدينة غزة، وفي كل من حيي الشجاعية وتل الهوا، قائلاً إنها تستخدم لإنتاج وسائل قتالية.

وأضاف أن أحد المجمّعات يستخدم من قبل القوة البحرية التابعة لـ«حماس»، بالإضافة إلى مجمع عسكري مشترك لـ«حماس» و«الجهاد» في بيت لاهيا.

كما أغارت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المجمعات العسكرية لحركة «الجهاد» في أحياء دير البلح وتل السلطان والشاطئ وخانيونس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت رداً على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأشار إلى أن فلسطينيين أطلقوا أكثر من 100 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه التجمعات في جنوب إسرائيل، وأنه تم اعتراض عدد منها من خلال منظومة القبة الحديدية، مع سقوط قذيفة على منزل في تجمع «حوف أشكلون» دون إصابات.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات إلى جنوده بالحذر من القنص وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات على السياج في محيط قطاع غزة، وأوضح لهم أن هناك خوفاً من خطف الجنود، وبالتالي تلقوا تعليمات بعدم السماح لأي شخص بالاقتراب من السياج.

من جانبها دعت الحكومة الفلسطينية الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف «عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة».

وأكدت في بيان لها، أنها تنظر «بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المتدحرج ضد أهلنا في قطاع غزة، وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العُزّل، وضرب للبنية التحتية، لإبقاء القطاع في حالة إرباك دائم، بهدف إعاقة جهود إعادة الإعمار، وتعطيل إطلاق المشروعات التنموية لمساعدة أهلنا في القطاع».

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) دانت الحكومة الفلسطينية بأشد عبارات الإدانة العدوان المستمر، وطالبت الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها بالتدخل الفوري لوقفه، داعية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني «الذي يتعرض لمختلف أنواع العدوان بالقصف في قطاع غزة، وبالتغول الاستيطاني والاعتداءات على المواطنين من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية».

من جانبها دانت حركة «فتح» العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي شهد تصعيداً خطراً خلال الساعات الأخيرة، وحمّلت في بيان الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو مسؤولية هذا التصعيد، وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب وملاحقة قانونية. ودعت «فتح» المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة، ووضع حد لها، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي يشجّع دولة الاحتلال على المضي قدماً في سياسة إرهاب الدولة، والإمعان في ارتكاب الجرائم والممارسات التعسفية بحق شعبنا في القطاع وكل الأرض الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، استشهاد عماد محمد نصير (22 عاماً)، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، موضحاً أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة ثمانية مواطنين بجراح مختلفة. ورغم القصف الإسرائيلي فإن آلاف الفلسطينيين شاركوا في تشييع أربعة شهداء سقطوا أول من أمس، بقصف إسرائيلي، واستهداف متظاهري مسيرة العودة شرق قطاع غزة. وسادت أجواء الغضب التشييع وسط دعوات بتصعيد المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال.

ولتفادي طبول الحرب بذلت مصر جهوداً حثيثة مع الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مسعى لمنع انزلاق الأمور نحو عملية عسكرية إسرائيلية واسعة ضد قطاع غزة، بعد التطورات الدراماتيكية التي شهدتها الساعات الأخيرة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن «مسؤولين مصريين يقومون باتصالات واسعة ومكثفة مع الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لمنع انزلاق الأمور نحو عملية عسكرية إسرائيلية ضد القطاع».

وأضافت: «تبدو الجهود المصرية أمام مهمة صعبة للغاية، خصوصاً مع التطور الدراماتيكي للأحداث، إثر الهجمات الإسرائيلية الواسعة ضد مناطق في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق فصائل فلسطينية عشرات القذائف الصاروخية على تجمعات إسرائيلية في جنوب إسرائيل».

ولفتت المصادر، إلى أن «مصر تستشعر أهمية عودة الهدوء إلى قطاع غزة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان».

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