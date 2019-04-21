اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجي السترات الصفراء في باريس

المصدر: باريس - وكالات

خرج متظاهرو حركة «السترات الصفراء»، التي تحتج على سياسات حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعمة لمجتمع الأعمال، إلى الشوارع في باريس ومدن أخرى في أنحاء متفرقة من فرنسا، أمس.

وتجمع المتظاهرون بشكل أساسي في شرق باريس. واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وتم إشعال النار في مركبات عدة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون «رويترز» عشرات المحتجين الملثمين وهم يرشقون قوات الشرطة بالحجارة في وسط باريس، وأشعل بعضهم النار في دراجات نارية بوسط العاصمة. كما أضرموا النار في صناديق قمامة.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وتقدم بعض أفراد الشرطة أيضاً نحو المتظاهرين للسيطرة على الحشد، ودفع المحتجين إلى ساحة الجمهورية المسموح لهم بالتظاهر فيها.

وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس اعتقال 110 أشخاص.

وأشار عدد من المتظاهرين بوضوح إلى الحريق الكارثي الذي شبّ في كاتدرائية نوتردام يوم الاثنين، والذي أثار حالة من الأسى، ودفع أسراً ثرية وشركات للتعهد بتقديم نحو مليار يورو لترميمها.

وكُتب على لافتة يحملها أحد المتظاهرين «الملايين من أجل نوتردام، ماذا عنا نحن الفقراء؟». وكُتب على لافتة أخرى «كل شيء من أجل نوتردام، ولا شيء للبائسين».

والعاصمة الفرنسية في حالة تأهب بعدما قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير، إن أجهزة المخابرات الداخلية أبلغته باحتمال عودة مثيري الشغب للقيام بحملة تخريب في باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو، في تكرار لاحتجاجات عنيفة شهدتها البلاد يوم 16 مارس.