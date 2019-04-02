إسرائيل تخفِّف القيود عن الصيادين في غزة

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

خففت إسرائيل، أمس، القيود المفروضة على الصيادين قبالة قطاع غزة المحاصر، بتوسيع مساحة الصيد لـ15 ميلاً بحرياً في البحر الأبيض المتوسط، وهي أكبر مساحة تسمح إسرائيل للصيادين بالوصول إليها منذ سنوات.

وقالت وحدة وزارة الحرب الإسرائيلية، التي تشرف على المعابر: «تم توسيع منطقة الصيد، في قطاع غزة، إلى حد أقصى يبلغ 15 ميلاً بحرياً» (28 كيلومتراً).

وقالت المتحدثة باسم «غيشا»، وهي منظمة غير حكومية، تراقب القيود المفروضة على غزة، ميريام مرمور، إن «هذه هي أكبر مساحة سمحت بها إسرائيل، منذ سنوات».

لكنها أشارت إلى أن هذه المساحة أقل بـ20 ميلاً بحرياً، من تلك التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية أوسلو، في تسعينات القرن الماضي.

ولم تذكر وحدة وزارة الحرب المناطق التي سيتم توسيع مساحة الصيد فيها. وكانت إسرائيل وسعت - في السابق - مساحة الصيد في مناطق محددة دون أخرى.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، نزار عياش، إن قرار التوسيع يشمل «مساحة ستة أميال من شمال القطاع حتى ميناء غزة، وفي وسط القطاع 12 ميلاً، ثم 15 ميلاً حتى حدود مصر برفح».

ووصف عياش القرار بـ«المفيد»، للصيادين الذين سيكون بإمكانهم العثور على كميات أكبر من الأسماك المتنوعة.

وراوحت مساحة الصيد المسموح للغزيين بالوصول لها، أخيراً، بين ثلاثة و12 ميلاً بحرياً في مناطق معينة.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، انخفض عدد الصيادين في غزة من نحو 10 آلاف صياد عام 2000، إلى 3700 صياد مسجلين رسمياً، 2000 صياد منهم فقط لايزالون يقومون بالصيد بشكل يومي.

وقال مسؤول في حركة «حماس» إن «توسيع مساحة الصيد من الخطوات الأولى، التي يتم تنفيذها من جانب الاحتلال، في إطار التفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري». وأضاف «نتوقع وصول الوفد، خلال يومين، لإطلاعنا على نتائج مناقشاته مع الاحتلال للجداول الزمنية لتطبيق التفاهمات».

يأتي القرار الإسرائيلي، بعد إعلان مسؤولين في الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل، عبر الوساطة المصرية، للمحافظة على الهدوء على طول السياج الحدودي.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، أمس، صرف كامل مخصصات رواتب «الأسرى والأسرى المحررين»، وعائلات «الشهداء» والجرحى عن شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أنها ستصرف 50% من قيمة رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي، عن المدة نفسها. وأوضحت الوزارة أنها ستصرف المخصصات اليوم الثلاثاء.