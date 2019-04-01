الاحتلال يقصف مواقع في غزة.. وتشييع جثامين شهداء «الأرض والعودة»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مواقع وأرضاً خالية في قطاع غزة، فيما تم تشييع جثامين شهداء مليونية «الأرض والعودة» الذين سقطوا أول من أمس، أثناء إحياء ذكرى يوم الأرض ومسيرة العودة الكبرى، وأعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه أعطى توجيهات بإبقاء التعزيزات العسكرية في محيط قطاع غزة، بما في ذلك الدبابات وقطع المدفعية والقوات البرية والجوية.

وتفصيلاً، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين باتجاه أرض خالية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وقذائف عدة صوب موقعين شرق البريج ودير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالأماكن المستهدفة، والمناطق المحيطة بها، وزعمَ جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على صواريخ أطلقت من قطاع غزة في ساعة مبكرة، فجر أمس، وسقطت في مناطق مفتوحة داخل المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وجاء القصف الإسرائيلي عقب استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة 316 آخرين برصاص الاحتلال وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أول من أمس، خلال مهاجمة عشرات آلاف المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية إحياءً للذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض على الحدود الشرقية للقطاع، ومسيرة العودة الكبرى، تحت اسم «مليونية الأرض والعودة»، فيما تم تشييع جثامين الشهداء أمس.

وقال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إن 41 شهيداً ارتقوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، موضحاً في تقرير الربع الأول لعام 2019، أن من بين الشهداء 24 من المحافظات الجنوبية، و17 من المحافظات الشمالية.

وأضاف التجمع أن من بين الضحايا شهيدتين، و12 شهيداً (أقل من 18 عاماً)، لافتاً إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام بلغ سبعة جثامين، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 266 جثماناً.

إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه أعطى توجيهات بإبقاء التعزيزات العسكرية في محيط قطاع غزة، وقال خلال استقباله الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي بدأ أمس زيارة لإسرائيل: «أوعزت بإبقاء قوات الجيش منتشرة بشكل كامل حول قطاع غزة بما في ذلك الدبابات وقطع المدفعية والقوات البرية والجوية».

وقال نتنياهو إن حقبة جديدة من العلاقات بدأت بين إسرائيل والبرازيل، فيما تحدث بولسونارو عن التعاون في مجالي «الدفاع والأمن»، كما أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن البرازيل افتتحت مكتباً دبلوماسياً في القدس، وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن المكتب سيكون جزءا من سفارة البرازيل في إسرائيل لتعزيز التجارة والاستثمار.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك من أمام مصلى باب الرحمة، فيما استأنفت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد، صباح أمس، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال، من المتوقع أن توافق هذا الأسبوع على بناء 1427 وحدة استيطانية جديدة، والترويج لنحو 3500 وحدة أخرى في الضفة الغربية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تشجيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاستيطان، يؤكد معاداتها للسلام ومرجعياته الدولية، وأدانت استعدادات الاحتلال المصادقة على الوحدات الاستيطانية الجديدة.