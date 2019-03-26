عشرات الغارات الإسرائيلية على غزة

المصدر: غزة - وام

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على قطاع غزة .. فيما أطلقت عدة قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو نفذ خلال ساعات الفجر سلسلة غارات استهدفت 15 موقعا للمقاومة.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام أنه تم تنفيذ الهجوم ردا على إطلاق القذائف الصاروخية على البلدات الإسرائيلية في الجنوب .. وقال "سنواصل العمليات بغرض توفير الحماية للمواطنين وسوف يستعد الجيش لمختلف السيناريوهات وتكثيف عملياته حسب الضرورة والحاجة".

وفشلت جهود التهدئة التي تمت بوساطة مصرية وكان من المقرر دخولها حيز التنفيذ في الساعة العاشرة ليلا بعد اشتراط اسرائيل وقف فعاليات الارباك الليلي ووقف اطلاق البالونات الحارقة ومنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الامني .

وما زالت طائرات الاستطلاع تحلق في أجواء غزة .. فيما يسمع دوي انفجارات من حين لآخر ناجمة عن تجدد الغارات.