إعلان التشكيل الحكومي الجديد في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر إيلا، أمس، التشكيل الحكومي الجديد، الذي جاء على غير ما هو متوقع، حيث لم تشهد الحكومة إلا تغييراً طفيفاً في الأسماء، إذ تمت عمليات تبديل للوزراء بين الوزارات المختلفة، واحتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم السابقة، بينهم وزراء الخارجية الدرديري محمد أحمد، والعدل محمد أحمد سالم، والنقل حاتم السر.

وأعلن رئيس الوزراء عن أسماء 20 وزيراً اتحادياً، و18 وزير دولة، يمثلون حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية المتحالفة معه، فضلاً عن القوى المشاركة في عملية الحوار الوطني المنتهية في 2016.

إلى ذلك، أعلن الأمن السوداني، أمس، ضبط خلية مسلحة كانت تخطط لزعزعة الأمن وإحداث فوضى في البلاد، وقال نائب مدير الأمن، جلال الدين الشيخ، إن قوات الأمن وضعت يدها على خلية كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات وسط المتظاهرين، وإلصاق التهمة بالقوات الأمنية.وأشار إلى أن الخلية هدفت من ذلك لتغيير النظام بالقوة، لافتاً إلى أن الأمن ضبط لدى اقتحامه، أمس، مخبأ لعدد من المنتسبين للخلية بمدينة أم درمان، مجموعة ضخمة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، كان معظمها في أيدي الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور، فيما نفذ سودانيون، أمس، عصياناً مدنياً جزئياً، حيث عمدت بعض الصيدليات والمحال التجارية والمطاعم لإغلاق أبوابها.